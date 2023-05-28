В регионе не зафиксирована сейсмическая активность.

Некоторые жители Киева и области сообщили о странных вибрациях этой ночью. Обеспокоенные украинцы предположили, что это могло быть землетрясение.

Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о сейсмических толчках на территории столицы и области.

Мэр Киева Виталий Кличко также опроверг информацию о возможном землетрясении. Он предположил, что вибрацию могла вызвать тяжелая техника.

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"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", - объяснил городской глава в эфире национального телемарафона.

Землетрясение в Украине в ночь на 28 мая - что известно

27 апреля в Украине произошло землетрясение. Сейсмическую активность зарегистрировали в семи километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области, а магнитуда составляла 2,2 по шкале Рихтера.

При этом Главный Центр специального контроля сообщил, что землетрясение также было зафиксировано 26 мая около 21:40 в 20 км к западу от города Полтава. Отмечается, что землетрясение относится к "еле ощутимым".

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