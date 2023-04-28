Магнитуда подземных толчков составляла 2,2.

В четверг, 27 апреля, в Украине произошло землетрясение, которое можно было почувствовать. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в 7 километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области. Его магнитуда составила 2,2 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

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Землетрясения в Украине

На западе Украины землетрясения - не редкость. Так, подобное по силе землетрясение из этого же района было зарегистрировано 12 апреля 2023 года. Источник землетрясения находился в 10 километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 6 километров. Его магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера.

Через несколько дней, 14 апреля, ощутимое землетрясение произошло на Закарпатье. Подземные толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в 04:54. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 километров к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.

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