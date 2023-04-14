Сегодня подземные толчки зафиксировали на Закарпатье.

Сегодня рано утром, 14 апреля, в Украине произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как сообщается, подземные толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в Закарпатской области в 04:54. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 километров к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.

"По классификации землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 5 апреля 2023 года с магнитудой 2,2.

Землетрясение в Ивано-Франковской области 12 апреля - что известно

Два дня назад, 12 апреля, в Украине также произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали к западу от города Яремче в Ивано-Франковской области. Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера.

По классификации это землетрясение относилось к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами. Это было первое землетрясение в 2023 году на Ивано-Франковщине.

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