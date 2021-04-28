По словам главы государства, сейчас идет уменьшение количества новых случаев COVID-19 на одну-две тысячи в день.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине «сбили» третью волну COVID-19, ситуация с заболеваемостью контролируемая.

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Как передает пресс-служба Офиса президента,

об этом глава государства сказал на встрече с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком относительно празднования Пасхи в условиях карантина.

Зеленский отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.

«Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику», - отметил он.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки выявили почти 9,6 тыс. новых случаев COVID-19, от осложнений болезни скончались более 440 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли - почти 43,4 тыс.

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал снижение уровня заболеваемости COVID-19 во всех областях Украины. В то же время, по его словам, на Пасху и майские праздники будет усилен контроль за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических мероприятий.

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Автор: Константин Гончаров