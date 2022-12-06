Президент Украины пожелал всем соотечественникам победы.

Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтобы на украинской земле не осталось ни одного оккупанта.

"Восемь лет и уже 286 дней Вооруженные силы Украины защищают нашу прекрасную страну от оккупанта, от российской агрессии. Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтобы настал тот день, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта, и когда все наши люди снова будут свободными", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, произнесенном в Мариинском дворце.

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших на полях боя за Украину.

Президент подчеркнул, что теперь День ВСУ украинцы будут отмечать "словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности".

Зеленский отметил, что сегодня весь день провел вместе с защитниками.

"Утром я был в Донецкой области - поблагодарил бойцов, которые защищают наше государство на наиболее опасных и ответственных направлениях. Тем, кто воюет на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях. Вручил воинам государственные награды и награды", - сказал он.

Президент рассказал, что сегодня в Харьковской области выразил благодарность врачам, которые спасают несокрушимых бойцов и вручил награды тем, кто принимал участие в освобождении региона и продолжает изгонять оккупантов из Украины.

Зеленский подчеркнул, что сегодня удалось вернуть домой еще 60 воинов, которые были в российском плену.

"Мы продолжим возвращать наших и освободим всех", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в Мариинском дворце собрались герои, родные воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую.

"Туда, где действительно горячо. Туда, где они действительно борются за нашу свободу, за нашу независимость, за наших детей. И я хочу сказать всем присутствующим именно то, что сегодня в сердце, уверен, каждого украинца: я благодарю вас", - сказал президент Украины.

Также он поблагодарил родителей за достойных сыновей и дочерей.

"Я желаю всем вам одного - победы! Всем нам. Вы заслуживаете! Весь наш народ заслуживает. Все наши родители, наши дети заслуживают. Наше государство и история заслуживают. Наконец одержать победу", - подытожил Зеленский.

День Вооруженных сил Украины

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что борьба украинцев за свободу всегда приумножает любую силу. Глава государства также посетил с рабочей поездкой Донецкую область и встретился с украинскими военными, которые защищают независимость нашего государства.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что аббревиатура ВСУ становится популярнее аббревиатуры НАТО. Резников подчеркнул, что украинские защитники и защитницы - это опора украинской государственности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по случаю празднования Дня ВСУ заявил о вере в победу Украины. Он подчеркнул, что горд служить Украинскому государству бок о бок с солдатами, сержантами и офицерами, сотрудниками и ветеранами ВСУ.

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