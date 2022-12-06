Главнокомандующий вспомнил о пути, который украинская армия прошла за почти 9 лет войны против российского агрессора.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мощно поздравил украинских воинов с праздником - Днем ВСУ.

В видеопоздравлении главком отметил, что в этот день прежде всего думает о павших воинах и их семьях. Эти мысли заставляют оглядываться на путь, который украинская армия прошла за почти 9 лет войны с Россией.

"Это путь воинов, путь людей, которые имеют смелость и достоинство выбрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли, но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и одержать победу, не оставляет места для страха и уныния. Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил одолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу", - заявил Залужный.

Видео дня

Главком уверен, что бок о бок с ним стоят лучшие воины - "прочнее, чем сталь, более ожесточенные, чем огонь, сильнее любой стихии".

"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим главнокомандующим в это трудное время. Я верю в каждого из вас и в нашу победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!"- заявил Залужный.

День Вооруженных сил Украины

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечался с гордостью и почетом, но в 2022 году во время полномасштабной войны его важность возросла еще больше. ВСУ - это меч и щит Украины, наша опора и защита. Лучшие сыны и дочери Украины борются в Вооруженных силах за независимость и свободу своей Родины.

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