По его словам, на востоке Украины сегодня самое сложное направление, здесь защищают все наше государство. В то же время и в других направлениях ВСУ выполняют сложные задачи по обороне и деоккупации украинских территорий.

В День Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область и встретился с украинскими военными, которые защищают независимость нашего государства.

"Имею честь сегодня быть с вами здесь, на Донбассе. Позвольте поздравить вас с вашим праздником и великим праздником всего нашего государства – с Днем Вооруженных сил Украины. Желаю вам сил, чтобы героически защищать наше государство, как вы это и делаете", – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к защитникам Украины, говорится в сообщении пресс-службы ОП.

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Глава государства отметил и важнейшую роль всех, кто мотивирует украинских воинов и благодаря кому они осуществляют такие героические шаги в своей жизни и истории Украины.

"Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали вас такими, ваших жен и мужей, ваших детей, всех тех, кто вас поддерживает ежедневно", – добавил он.

Президент также поблагодарил тех военных, "которые, к сожалению, остались на поле боя, но не оставили Украину".

Присутствующие почтили память погибших в войне с Россией минутой молчания.

"Они останутся в нашей памяти навеки. Мы даем этим людям минуты, а они дали нам и нашему государству, уверен, годы и десятилетия", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что ему чрезвычайно приятно быть на украинском Донбассе.

"Верю, что встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске, уверен, что и в Крыму", – сказал президент.

По его словам, на востоке Украины сегодня самое сложное направление, здесь защищают все наше государство. В то же время и на других направлениях ВСУ выполняют сложные задачи по обороне и деоккупации украинских территорий.

"Хочу поблагодарить за эту стойкость и прочность. Вы являетесь форпостом нашей независимости", – подчеркнул Глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Зеленский вручил защитникам государственные награды и ценные подарки.

Война в Украине: день ВСУ

Как известно, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают день Вооруженных сил Украины.

Так, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный по случаю празднования Дня ВСУ заявил о вере в победу Украины. Залужный подчеркнул, что горд служить Украинскому государству бок о бок с солдатами, сержантами и офицерами, сотрудниками и ветеранами ВСУ.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что аббревиатура "ВСУ" (Вооруженные силы Украины) становится популярнее аббревиатуры "НАТО" (Организация Североатлантического договора). Резников подчеркнул, что украинские защитники и защитницы - это опора украинской государственности.

Ранее Зеленский подчеркнул, что борьба украинцев за свободу всегда приумножает любую силу.

"Наши Вооруженные силы защищают родную землю, а это дает самую сильную мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины", - отметил президент.

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