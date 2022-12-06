Резников подчеркнул, что украинские защитники и защитницы - это опора Украинской государственности.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что аббревиатура "ВСУ" (Вооруженные силы Украины) становится популярнее аббревиатуры "НАТО" (Организация Североатлантического договора).

Об этом говорится в обращении Резникова к защитникам и защитницам по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

"Девятый год вы защищаете нашу независимость и территориальную целостность, наше право на свободу. Крайний же год - это не просто бои, это доблесть, на фоне которой тускнеет древнегреческий эпос и походы викингов. Вы поражаете весь мир своим мужеством и героизмом в борьбе с террористом и оккупантом. И больше всего поражаете самих орков... За этими словами - кровь, пот, слезы горя и радости...", - подчеркнул министр.

Резников заявил, что украинские защитники и защитницы - это опора Украинской государственности.

"Благодаря вам аббревиатура "ВСУ" становится популярнее аббревиатуры "НАТО". ВСУ сегодня - это действительно Народная Армия. Пока российские "чмобики" драпают тысячами "абы куда пустили", украинские мужчины и женщины семьями записываются в ряды самого крутого войска мира", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы крушат врагов и в море, и на суше, и в воздухе.

"Победы под Киевом, Черниговом, Сумами, в Харьковской области... Освобожденный Херсон и сотни населенных пунктов... Ваши героические страницы уже записаны в будущие учебники!

Право жить собственным умом в собственном доме дается нам дорогой ценой! Тысячи украинских воинов отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ и весь мир!",- подчеркнул Резников.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, День Вооруженных сил отмечается в Украине ежегодно 6 декабря.

По случаю праздника украинских защитников поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он заявил о вере в победу Украины, и отметил, что горд служить Украинскому государству бок о бок с солдатами, сержантами и офицерами, работниками и ветеранами ВСУ.

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