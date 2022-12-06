Есть те, кто удерживался на российской территории, а также те, кто был в Еленовке.

Украина провела новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись еще 60 защитников.

Как сообщил в Telegram председатель ОП Андрей Ермак, среди военных 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

"Очередной успешный обмен пленными. Символически. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это - лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живыми. За это, в том числе, воюют наши ВСУ - идет битва за жизнь", - написал он.

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В списке есть также защитники Мариуполя.

"В сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 - из "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также те, кто был в Еленовке", - отметил Ермак.

Обмен пленными - новости

1 декабря Украина вернула из российского плена домой 50 защитников – раненых в боях за Луганскую, Донецкую области, а также защитников Мариуполя.

23 ноября было освобождено 35 военных, в частности нацгвардейцев, которых русские пленили в Чернобыльской зоне еще в начале вторжения.

24 ноября из российского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них – 20 бойцов Нацгвардии, 12 – Военно-морских сил, 10 – Вооруженных сил Украины, 6 – Государственной пограничной службы, 2 – территориальной обороны.

26 ноября из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев. Среди них - четыре бойца ВМС, два нацгвардейца, два пограничника, один из ТрО, а также супруги и мужчина, которого считали пропавшим без вести.

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