Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отменить порядок получение военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Об этом сообщают источники в офисе президента Украины, пишет "Украинская правда".

На заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания.

"Президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами. Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата. Эта инициатива уже вызвала немало критики.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого в Генштабе ВСУ снова объяснили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

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