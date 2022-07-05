По его словам, всё "будет переиграно в разумные рамки".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал решение Генерального штаба о запрете военнообязанным украинцам покидать место жительства без разрешения военкоматов.

В ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным он вспомнил слова французского дипломата де Талейран-Перигора: "Война - слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным".

"Президент уже выступил и подвёл черту под этим делом… Завтра докладывают министр обороны, начальник Генштаба и главком по поводу этой инициативы (…) Всё будет переиграно в разумные рамки. Украина - свободная страна, здесь нельзя людям навязывать, нужно разговаривать", - сказал Арестович.

По его словам, не может быть, чтобы "приёмы и способы постановки на воинский учёт разрушали экономику и социальные связи".

"За что мы тогда воюем, простите?" - добавил Арестович.

Напомним, что ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого в Генштабе объяснили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Данную инициативу многие украинцы серьезно раскритиковали.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Генштаба доложить ему о ситуации и не принимать таких решений без его ведома.

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