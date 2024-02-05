Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и общего мобилизации еще на три месяца.

Соответствующие законопроекты Об утверждении указов главы государства "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 10456) и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (10457) зарегистрировано в парламенте.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту о продлении срока действия военного положения, предполагается "продлить с 05 часов 30 минут 14 февраля 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

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Срок проведения всеобщей мобилизации также предлагается продлить с 14 февраля 2024 года на 90 суток.

Военное положение в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, с тех пор срок его действия продлевали несколько раз, последний раз - 8 ноября 2023 года, когда Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине на 90 дней - до 14 февраля. Также тогда парламент продлил срок действия всеобщей мобилизации.

В конце января Кабинет Министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Документ предлагает снижение мобилизационного возраста до 25 лет с 27, определяет четкий срок службы на период военного положения, предоставляет ежегодный основной отпуск сроком не менее 15 календарных дней, а добровольцы могут получить отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовку к мобилизации.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить в электронный кабинет призывника. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные.

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