Евгений Дикий считает, что снижение мобилизационного возраста - не главное.

Новый закон о мобилизации не решает две главные проблемы - введение предельного срока службы и ответственность за уклонение от учета. Прописанные в документе нормы помогают в мобилизации, но не решают главные проблемы.

Ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий указал, что норма о снижении мобилизационного возраста до 25 лет не первоочередная, потому что сейчас Украину защищают бойцы 50+, молодых почти нет.

"Покажите мне 27-летних солдат, где они? Конечно, немного есть, но у нас сейчас в основном служат люди другого возраста. В медиа говорили о 40 плюс. Официальной статистики нет, поэтому я ею не владею, но, по моей личной статистике, все же служит мое поколение. Это даже 50 плюс, а не 40 плюс", - возмутился ветеран в интервью "24 канала".

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Он отметил, что основное бремя войны выдерживают те, кого называли "рожденные в СССР", а что касается массовой мобилизации, то как раз ее больше всего саботирует молодежь.

Кроме того, Дикий подробно разобрал две главные проблемы проекта закона о мобилизации.

"Установление предельного срока службы. Даже во время войны человек не должен покупать билет в один конец, как это было с нашими дедами во время Второй мировой. Человек не должен идти воевать навсегда. Вот если война закончится через год, то тебе повезло, а если закончится через 10 лет, - не повезло. Нет, человек должен знать, что он отвоевал свое, а дальше его заменят те, кто у него за спиной… Авторы нормы исходят из того, что 36 месяцев службы, например, во Львовском ТЦК или делопроизводителем строевой части или даже 36 месяцев реальной тяжелой боевой работы по сбиванию Шахедов - это то же самое, что 36 месяцев, например, в Бахмуте, Авдеевке или на плацдарме в Крынках. Нет, это совершенно разные 36 месяцев, которые вообще несопоставимы между собой… Вот для того, чтобы эта норма стала совершенной, ее надо дополнить буквально еще одной строкой о том, что в целом срок службы - 36 месяцев, но день на "нуле" считается за два или даже за три дня", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что так решится вопрос справедливости в отношении тех, кто воюет, и чисто практический вопрос, потому что именно те люди, которые реально воюют, а не просто служат. Правда, он напомнил, что тогда появится проблема - почти одновременно надо демобилизовать примерно 700 тысяч человек, которых нужно заменить.

По его словам, еще одна крупная проблема - ответственность за уклонение от воинского учета.

"Дело в том, что сейчас самая большая дыра в законодательстве - это то, что если ты уже надел пиксель, то шаг вправо, шаг влево - ты дезертир, это серьезное преступление. Если тебя официально призывают, и ты отказываешься служить, - это уголовное преступление на три года. Но пока ты просто уклоняешься от учета или вообще на нем не стоишь, посылаешь военкома с повестками, убегаешь через окно из ТЦК, - все это мелкое административное правонарушение. Максимальная санкция за это - 1700 гривен штрафа. К сожалению, новый законопроект оставляет все без изменений", - указал ветеран АТО.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что вводится уголовная ответственность за отказ от прохождения ВВК, но это огромная дыра в законе.

"Если тебя официально призывают, и ты отказываешься, - это преступление. Но призвать можно только того человека, который прошел ВВК, на которой его признали годным. Но непрохождение ВВК - это не преступление. Ты можешь просто не проходить ВВК, каждый раз платить 1700 гривен штрафа и гулять дальше. Тебе ничего не будет. Предыдущая версия законопроекта это учитывала: за отказ от прохождения ВВК было такое же наказание, как за отказ от призыва. А теперь - нет. Эта норма куда-то исчезла из новой версии. Вообще такое впечатление, что новую версию писали так, чтобы не обидеть уклонистов, ничем их не разочаровать, не расстроить", - рассказал эксперт.

Также он уточнил, что в законопроекте есть норма, которая вызовет коллапс судебной системы, - решение о санкциях против уклонистов - блокировка карточек, арест счетов – и обжалование этих решений в судах.

"Уменьшение возраста в новом законопроекте, то, что наконец-то призывают ряд категорий, которые имели отсрочку, электронный кабинет - все это очень-очень хорошо. Но это хорошие вспомогательные вещи. А сначала надо решить две принципиальные проблемы: введение предельного срока службы, здесь немного доработать, и ответственность за уклонение от учета, потому что, к сожалению, этого нет совсем. Это надо сделать сначала, потому что дальше уже идут все остальные дополнения. Тогда они будут прекрасно работать, но без решения двух базовых проблем - все повиснет в воздухе", - подытожил Дикий.

Новый закон о мобилизации - последние новости

В конце января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Документ предлагает снижение мобилизационного возраста до 25 лет с 27, определяет четкий срок службы на период военного положения, предоставляет ежегодный основной отпуск сроком не менее 15 календарных дней, а добровольцы могут получить отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовку к мобилизации.

В то же время в законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить в электронный кабинет призывника. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в случае принятия новой версии законопроекта о мобилизации, украинцы будут иметь 60 дней, чтобы внести свои данные.

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