В частности, речь шла о ситуации в Черном море, противоминных мерах и гарантировании безопасности "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклады военных и принял участие в совещании по защите региона.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале главы государства, визит состоялся сегодня, 29 ноября. На совещании обсудили ситуацию в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора".

"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в пределах ответственности ОСУВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что во время таких командировок всегда большая честь - встретиться с украинскими защитниками.

"Сегодня пообщался с воинами, которые защищают юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", - отметил президент.

Война в Украине - последние заявления президента

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в своем вечернем обращении Зеленский намекнул, что Украина готовит "хорошие дальнобойные вещи", чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу.

Он также рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам президента, на заседании был, в частности, важный анализ недавних атак против Украины и тактики защиты противовоздушной обороны. Зеленский отметил потребность в развитии и усилении украинских мобильных огневых групп, а также во всех максимально эффективных системах противовоздушной обороны.

Кроме того, глава государства отметил необходимость значительного усиления фортификационных работ.

Также Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: