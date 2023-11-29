Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклады военных и принял участие в совещании по защите региона.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале главы государства, визит состоялся сегодня, 29 ноября. На совещании обсудили ситуацию в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора".
"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в пределах ответственности ОСУВ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что во время таких командировок всегда большая честь - встретиться с украинскими защитниками.
"Сегодня пообщался с воинами, которые защищают юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", - отметил президент.
Война в Украине - последние заявления президента
Как сообщал УНИАН, 28 ноября в своем вечернем обращении Зеленский намекнул, что Украина готовит "хорошие дальнобойные вещи", чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу.
Он также рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам президента, на заседании был, в частности, важный анализ недавних атак против Украины и тактики защиты противовоздушной обороны. Зеленский отметил потребность в развитии и усилении украинских мобильных огневых групп, а также во всех максимально эффективных системах противовоздушной обороны.
Кроме того, глава государства отметил необходимость значительного усиления фортификационных работ.
Также Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по мобилизации.