На ставке говорили о фортификации, развитии мобильных огневых групп, ситуации на фронте.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина готовит "хорошие дальнобойные вещи", чтобы российские оккупанты чувствовали украинскую силу.

Об этом он сказал в вечернем обращении. Зеленский также рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. По его словам, был также важен анализ недавних атак против Украины, тактики защиты противовоздушной обороны. "Четкая потребность - развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО", - подчеркнул он. Также президент отметил очень эффективную работу систем ПВО Patriot и NASAMS.

Зеленский отметил необходимость значительного усиления фортификационных работ. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в общинах. Все абсолютно детализировано - мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", - отметил президент.

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Глава государства добавил, что на ставке говорили также и о ситуации на фронте. "Отдельное внимание - Донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки наиболее интенсивные боевые столкновения. Я благодарю всех наших воинов за силу и стойкость", - сказал он. Президент также особо отметил удержание наших позиций на Купянском направлении.

Война в Украине: новости

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области.

По данным Генштаба, сегодня на фронте произошло 56 боевых столкновений. Российские оккупанты штурмовали украинские позиции, но увоенные ВСУ отбивали вражеские атаки.

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