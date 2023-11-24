В частности, граждане Украины должны знать весь план действий по мобилизации и демобилизации, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что на следующей неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Он отметил, что вопрос мобилизации является сложным и очень актуальным. В более широком смысле, этот вопрос касается ТЦК, ВЛК, демобилизации и собственно мобилизации.

Как сообщил Зеленский, сегодня состоялся комплексный доклад о том, какие существуют вызовы, как решить текущие вопросы, что надо сделать, какие внести законодательные изменения и кто должен это сделать.

"Есть какие-то решения, которые сразу мы приняли, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий - куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете - как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплесный план по этому вопросу будет на следующей неделе", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому что еще есть экономические вопросы. "Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе", - отметил Зеленский.

Ставка 24 ноября: что известно

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривались сложные вопросы.

По его словам, речь шла о мобилизации, демобилизации, работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий, а также ротации и срочниках.

Он заслушал доклады министра обороны, главкома, начальника Генштаба, министра здравоохранения, главы МВД, министра иностранных дел, директора ГБР и первого заместителя министра обороны.

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