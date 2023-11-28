Издание составило списки самых авторитетных деятелей Европы в трех категориях.

Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации "Мечтатели" среди наиболее влиятельных деятелей Европы по версии авторитетного издания Politico. Украинского лидера назвали "марафонцем".

Об этом стало известно во время трансляции мероприятия, где и объявляют наиболее влиятельных деятелей Европы. Отметим, что на второе место в категории "Мечтатели" издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Черхии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберта Мецола и другие деятели.

"Винстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является Президент Украины Владимир Зеленский", – подчеркнуло издание.

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Представитель Украины есть и в номинации "Деятели" – четвертое место занял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в этой категории присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Деятелем года стала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

В категорию "Разрушители" попали премьер Венгрии Орбан и министр иностранных дел Германии Бербок. Возглавила список глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отметим, что в 2022 году газета назвала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

Рейтинг Politico: это стоит знать

В рейтинг наиболее влиятельных деятелей Европы, кроме Зеленского, попал еще один представитель украинского политикума. Глава Офиса президента Андрей Ермак вошел в топ-5 деятелей, заняв 4-ю позицию в рейтинге.

Издание отметило, что в определенных кругах Ермак известен как "зеленый кардинал Киева". Причина не только в том, что он возглавляет ОП, но и – как это ни странно – в том, что на официальных фотосессиях он появляется в одежде цвета хаки.

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