В этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо поднять Государственный Флаг Украины, а в 10:00 необходимо исполнить Государственный Гимн Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

Соответствующий указ №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского" опубликован на сайте главы государства. А видеообращение Зеленский распространил в соцсетях.

"Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - отметил он.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание постановляю: объявить 16 февраля 2022 года Днем единения", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, в этот день необходимо поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 Государственный Гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кабмину президент поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении с ситуацией безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Планом также должно быть предусмотрено ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мероприятий по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

"Государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и выполнение ими обязанностей в соответствии с принесенной присягой, а в случае выявления нарушений применение в установленном порядке соответствующих санкций", - поручил глава государства.

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