Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны ЕС.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский провел телефонный разговор с Мишелем.

"Лидеры обсудили ситуацию безопасностью вокруг нашего государства, а также шаги, которые осуществляются с целью деэскалации и достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов, в том числе в Нормандском", – говорится в сообщении.

Зеленский и Мишель обменялись мнениями и оценками относительно последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации", – сказал глава государства.

В этой связи он поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в нашей стране и поддержат нас, выполняя свою работу.

"Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом.

Глава государства поблагодарил за решение ЕС по предоставлению пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Зеленский также подтвердил неизменность евроинтеграционного курса Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского Союза относительно полноправного членства нашего государства.

Со своей стороны президент Европейского совета подтвердил твердую и непоколебимую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также ее евроатлантических стремлений.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса.

В конце 2021-го РФ стянула войска к украинской границе, в Украине и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль границы Украины и со стороны РФ и Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что РФ может начать новое вторжение в Украину в любое время, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украины утверждали, что российских войск возле украинской границы не хватит для реализации полномасштабного вторжения.

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