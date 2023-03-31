Подано еще одно заявление в полицию из-за незаконного препятствования доступа к государственному имуществу.

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла попасть в здание, потому что ключи были предоставлены "левые".

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram. Отмечается, что комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Так, при повторной попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом комиссия составила соответствующий акт", - сказано в сообщении.

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В министерстве сообщили, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в полицию из-за незаконного препятствования доступа к государственному имуществу.

Выселение УПЦ МП из Лавры - что известно

Напомним, что заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о расторжении договоров аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП и сказал им освободить все помещения до 29 марта. В УПЦ МП сказали, что не покинут здание.

30 марта решением правительства утратило силу распоряжение времен президентства Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование Украинской православной церкви (Московского патриархата) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Несмотря на это, УПЦ МП не покинула территорию Лавры, а митрополит Павел заявил, что они не допустят туда комиссию Министерства культуры. Представительница Минкульта сообщила, что комиссии не дают работать, дверь в храм оказалась закрыта.

Сегодня на территорию Лавры снова пришли прихожане Московского патриархата и окружили входы в храмы, чтобы заблокировать работу комиссии

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