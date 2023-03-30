Руководство УПЦ МП грозит божьими карами руководству страны за выселение монахов из Киево-Печерской Лавры.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел выпустил видеообращение с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко. Ролик опубликован на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".

В своем обращении митрополит в очередной раз жестко раскритиковал решение властей разорвать договор с УПЦ МП на аренду помещений Киево-Печерской Лавры. При этом Павел пригрозил украинскому президенту божьими карами.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок", – заявил он.

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Отдельно митрополит прошелся по главе Минкульта Александру Ткаченко, в чьей непосредственной компетенции находятся вопросы управления музейно-историческим комплексом Лавра.

"Вы (обращается к Зеленскому – ред.) не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским взбешением министра культуры. Значит, он делает все с вашего позволения. Горе вам, бойтесь", – заявил Павел.

Митрополит предупредил, что он уже обратился в суд по вопросу выселения УПЦ МП из Лавры и не покинет со своей братией "святую обитель" до тех пор, пока их не принудит к этому решение суда.

Выселение УПЦ МП из Лавры

В начале марта администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" расторгла договор с УПЦ МП, согласно которому церковники могли пользоваться помещениями комплекса в своей религиозной деятельности. Заявлялось, что все монахи должны покинуть территорию Лавры к 29 марта.

Несмотря на яростное несогласие с решением властей, монахи всё же начали вывозить из Лавры свое имущество. По словам министра культуры Александра Ткаченко, одновременно в Лавре начала работать государственная комиссия, которая проверяет сохранность исторических ценностей, принадлежащих государству.

В среду, 29, марта в Лавре состоялось последнее богослужение, устроенное УПЦ МП. На него собралось большое количество верующих. Несмотря на явную напряженность между властями и УПЦ МП, никаких серьезных инцидентов возле Лавры вчера не произошло.

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