Запорожскую атомную электростанцию охраняют охотники и оленеводы, которых набирают в Якутии. Оккупанты уже составляют списки на эвакуацию.
"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС - сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
При этом он указал, что Москва после оккупации ЗАЭС устраивает ядерный шантаж, что может привести к катастрофе. Также Федоров сообщил, что россияне расставили на территории станции свою технику и военных.
Оккупация Запорожской АЭС - последние новости
Территория Запорожской атомной электростанции находится под российской оккупацией с марта 2022 года. В Госатомрегулировании заявили, что россияне превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу.
В сентябре 2022 года станцию посетила миссия МАГАТЭ, некоторые из эспертов остались там на постоянной основе. При этом председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что станцию уже невозможно защитить, потому что в этом районе значительно увеличилось количество войск.
13 апреля стало известно, что возле машинного зала четвертого энергоблока временно оккупированной ЗАЭС взорвалась российская мина.