Мэр Мелитополя напомнил про опасность ядерной катастрофы.

Запорожскую атомную электростанцию охраняют охотники и оленеводы, которых набирают в Якутии. Оккупанты уже составляют списки на эвакуацию.

"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС - сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что Москва после оккупации ЗАЭС устраивает ядерный шантаж, что может привести к катастрофе. Также Федоров сообщил, что россияне расставили на территории станции свою технику и военных.

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Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

Территория Запорожской атомной электростанции находится под российской оккупацией с марта 2022 года. В Госатомрегулировании заявили, что россияне превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу.

В сентябре 2022 года станцию посетила миссия МАГАТЭ, некоторые из эспертов остались там на постоянной основе. При этом председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что станцию уже невозможно защитить, потому что в этом районе значительно увеличилось количество войск.

13 апреля стало известно, что возле машинного зала четвертого энергоблока временно оккупированной ЗАЭС взорвалась российская мина.

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