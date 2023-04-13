Оккупанты пытались скрыть это от экспертов МАГАТЭ.

Возле машинного зала 4-го энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина.

"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина", - сообщают в Telegram-канале "Энергодар".

Звуки взрыва услышали украинские атомщики, работающие на станции. В то же время оккупанты пытались "успокоить" их, а также скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

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ЗАЭС в оккупации: что известно

Запорожская атомная электростанция и территория вокруг нее полностью контролируются российскими войсками с марта 2022 года. В Госатомрегулировании сообщали, что они превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу.

По данным Центра нацсопротивления, работников станции заставляли получать российские паспорта в пыточных. Кроме того, на станции находятся представители российской корпорации "Росатом".

В сентябре на станцию прибывала миссия МАГАТЭ, некоторые из эспертов остались там на постоянной основе. Впоследствии их заменили другие.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно заявил, что станцию уже невозможно защитить, поскольку в этом районе значительно увеличилось количество войск.

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