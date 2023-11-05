Военный отметил, что военкоматы не объясняют мужчинам, с какой целью им вручают повестки.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны изменить подход к мобилизационных мероприятий. Нельзя заставлять человека идти воевать.

Об этом в интервью ТСН заявил командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый", комментируя принудительную мобилизацию в Украине.

"Я, конечно, понимаю, что на войне все средства хороши. Но, по-моему, это перебор. Нельзя принудительно заставить человека идти на войну. Это неправильно. Они должны его мотивировать, уговорить, а не заломить руки за спину, увязнуть в какой-то автозак и повезти в РТЦК. Подход к этому должен быть немного другим", - отметил военный.

В то же время "Малый" отметил, что во время вручения повесток мужчинам не объясняют, что это не значит, что они точно попадут на фронт. Довольно часто повестки вручают для того, чтобы создать какие-то резервы и иметь понимание, сколько в стране есть мужчин, которые могут взять оружие в руки и пойти тренироваться защищать.

"Это делается в первую очередь для этого. А не для того, чтобы загрузить его в машину и через три дня он в Бахмуте. Эту информацию не доводят", - отметил командир штурмовиков.

Мобилизация в Украине - что надо знать

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

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