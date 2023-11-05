Юрист советует не отождествлять понятия "призывник" и "военнообязанный".

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла проект №9281, который предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. То есть возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал и комментарии Факты ICTV, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии.

По словам юриста, украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

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"То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия", – отметил Кравец.

Впрочем, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право. Понятия "призывник" и "военнообязанный" часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Призывники - лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные - это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных)", – пояснил Кравец.

Соответственно, если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет. А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения военной службы.

Мобилизация в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

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