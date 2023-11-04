Война начинает набирать "другие обороты" и переходит больше в интеллектуальную компоненту.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

В интервью Украинскому радио он рассказал, что работа территориальных центров комплектования является отлаженной системой и процесс постоянно движется вперед.

"В начале войны была большая волна людей, которые бок о бок встали на защиту нашей страны. Прошло уже более 618 дней после начала этой войны, и процесс идет. Мы ни дня не останавливали процесс мобилизации наших граждан. У нас есть центры комплектации, где работают военные люди, которые непосредственно подчинены военным. Они призывают столько людей для выполнения обязанностей, сколько считают нужным", — добавил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, после отбора обязательно происходит процесс обучения.

"Сейчас люди, которые приходят в центры комплектации, проходят медицинскую комиссию. После этого, если военные считают, что такой человек нужен для армии, для защиты Сил безопасности и обороны, обязательно происходит процесс обучения. То есть это уже отлаженная система. Это процесс, который постоянно движется вперед", - пояснил он.

У Данилова спросили, кто сегодня нужен армии. Он ответил, что война начинает набирать "другие обороты" и переходит больше в интеллектуальную компоненту.

"Поэтому, что касается тех или иных видов Вооруженных Сил, это прерогатива военных, кого им нужно сегодня набирать", – подытожил Секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена.

Украинский военный батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка предупредил, что воевать должны все украинцы.

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