Соответствующий закон начнет действовать после подписи президента Украины.

Из-за хранения дров без документов в Украине можно получить от пяти до семи лет лишения свободы. Такой закон был принят 10 октября Верховной Радой.

По словам адвоката Алексея Кинебаса, если закон начнет действовать, то правонарушителями могут стать чуть ли не все жители сел в Черниговской области. Он отметил, что кому-то может грозить штраф, а некоторые могут получить и уголовную ответственность.

"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс - незаконное хранение древесины. Теперь может быть или административная, или уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", - подчеркнул он в комментарии для "Суспільне".

В частности журналисты рассказали о 85-летней жительнице села Лариновка Нине Шик, которая документов на хранение дров не имеет.

"Ребята привезли, где-то они заготовили, по кустам полазили, я им деньги отдала и уехали. А если хотят с документами, то пусть государство возит нам дрова, я и документы буду хранить", - отметила она.

В то же время адвокат добавил, что сейчас в Украине есть уголовная ответственность за незаконную вырубку лесов.

"Законом изменена эта норма - статья 246 изложена в новой редакции, и теперь уголовная ответственность предусмотрена за незаконную вырубку или повреждение деревьев или кустарников, независимо от того, лес это или не лес", - объяснил Кинебас.

В "Суспільному" отметили, что улицы и заброшенные дворы в северных селах Черниговщины заросли кустарниками. В общем именно клен американский может быть потенциальными дровами для местных жителей.

Отмечается, что обочины улиц в селах Лариновка и Бугриновка заполнены спиленными кленами. Однако адвокат говорит, если без разрешения забрать эту древесину на дрова, то можно получить административную или уголовную ответственность.

"Даже если этих дров меньше чем на 30 000 гривен - это административная ответственность, там тоже предусмотрены штрафы, если, например, вы храните один ствол, одно дерево, один какой-то пенек - эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. К 100% жителей, проживающих в сельской местности, они будут лицами, которых следовало бы привлечь", - объяснил юрист.

Кинебас добавил, если ущерб за незаконную вырубку или повреждение деревьев или кустарников квалифицируют как существенный, то человек может получить от 34 тысяч гривен штрафа до пяти лет лишения свободы.

По словам адвоката, все зависит от того, сколько стоит поврежденная древесина и при каких обстоятельствах ее вырубили. Он отметил, если уничтожение деревьев и кустарников будет квалифицировано как повлекшее значительные последствия во время военного положения, то человек может получить более суровое наказание.

"Такие люди получат от семи до 10 лет. Например, за непредумышленное убийство можно получить от пяти до восьми лет максимум", - отметил Кинебас.

Юрист сказал, что большая часть жителей сел в Черниговской области являются потенциальными нарушителями согласно новым нормам, а также добавил:

"Этот закон не имеет никаких переходных положений, это означает, что этот закон подписывает президент, он вступает в силу, потом к человеку, который хранит дрова на 30 000 гривен приходят работники полиции и есть уголовное производство. Человек говорит, я там приобрел эти дрова летом или осенью, или вообще в прошлом году, - это никоим образом его не освобождает от ответственности, потому что он хранит дрова сейчас. Это может привести к административной ответственности или же в зависимости от объема, к уголовной ответственности".

Кинебас отметил, что закон уже принят и подписан председателем Верховной Рады, поэтому осталась только одна подпись президента Украины.

"Надеемся, вето (на закон - УНИАН) будет наложено", - отметил адвокат.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут воспользоваться субсидиями и льготами во время отопительного сезона. В частности те жители страны, которые отапливают жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 тысячи гривен. Такая программа будет охватывать около 500 тысяч семей.

Также в октябре Шмыгаль уверял, что более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. По его словам, в газохранилищах сейчас есть 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах, что является достаточным для прохождения зимы.

"Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают. Именно они обеспечат основной объем генерации электроэнергии в отопительный сезон", - заверил он.

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