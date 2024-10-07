Некоторые украинцы смогут получить 16 тысяч гривень на покупку дров. В Украине продлили экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон.
Кабинет министров запустил это проект в 2023 году, чтобы обеспечить дровами тех украинцев, у которых нет возможности использовать газовое отопление. 30 августа его продлили на отопительный сезон 2024-2025 годов.
Сколько компенсация за дрова
Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривен в год, а для отдельных категорий такая выплата может составить до 21 тысячи. Помощь предоставляется один раз в год.
Кто имеет право на компенсацию за дрова
Получить деньги на дрова могут украинцы, которые используют твердое топливо для отопления.
Согласно решению Кабмина, такую помощь могут получить люди, которые фактически проживают в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.
В документе указано, что в первую очередь деньги выплачиваются украинцам, проживающим в 10-километровой зоне от государственной границы с Российской Федерацией или линии соприкосновения. Именно для них предусмотрена выплата в размере 21 тысячи гривень в рамках финансовой поддержке УВКБ ООН.
Как оформить помощь на дрова в Украине
Для этого необходимо:
- обратиться в местный орган соцзащиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
В некоторых случаях может потребоваться справка, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева.
Отопительный сезон в Украине - как подготовиться
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