Отмечается, что такая помощь предоставляется только один раз в год.

Некоторые украинцы смогут получить 16 тысяч гривень на покупку дров. В Украине продлили экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон.

Кабинет министров запустил это проект в 2023 году, чтобы обеспечить дровами тех украинцев, у которых нет возможности использовать газовое отопление. 30 августа его продлили на отопительный сезон 2024-2025 годов.

Сколько компенсация за дрова

Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривен в год, а для отдельных категорий такая выплата может составить до 21 тысячи. Помощь предоставляется один раз в год.

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Кто имеет право на компенсацию за дрова

Получить деньги на дрова могут украинцы, которые используют твердое топливо для отопления.

Согласно решению Кабмина, такую помощь могут получить люди, которые фактически проживают в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.

В документе указано, что в первую очередь деньги выплачиваются украинцам, проживающим в 10-километровой зоне от государственной границы с Российской Федерацией или линии соприкосновения. Именно для них предусмотрена выплата в размере 21 тысячи гривень в рамках финансовой поддержке УВКБ ООН.

Как оформить помощь на дрова в Украине

Для этого необходимо:

обратиться в местный орган соцзащиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

В некоторых случаях может потребоваться справка, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева.

Отопительный сезон в Украине - как подготовиться

Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к отопительному сезону.

Кроме того, в "Нафтогазе" рассказали, что нужно сделать, чтобы экономить на платежках за газ, если у вас газовая плита.

Также глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин дал несколько советов, как в мотопительный сезон платить меньше, но при этом не мерзнуть.

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