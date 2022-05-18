Советник председателя ОП опубликовал видеоролик для критиков.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович остроумно ответил хейтерам, обвиняющим его в "отсиживании" во время войны.

Видеореакция Арестовича появилась у Telegram.

В частности, советник главы ОП опубликовал ролик на котором вместе с сыном рулит мини-бронетехникой.

"Некоторые утверждают, что мы боимся и отсиживаемся. Так вот - это не так!! 34-й выход. Заходим с фланга", - в шутку подписал видео Арестович.

Юмор Арестовича "зашел" его аудитории. За считанные минуты фолловеры набросали немало реакций.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к жителям временно оккупированных территорий. Он заявил, что украинская армия знает, как выбить оккупантов и успешно занимается этим.

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