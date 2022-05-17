Он заявил, что этот вопрос обсуждается каждый день.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к жителям временно оккупированных территорий.

Украина помнит о них ежесекундно, заявил он в эфире "Фейгин live".

По его словам, Вооруженные Силы Украины знают, как выбить рашистов, не задев местных жителей. Этот вопрос обсуждается каждый день.

"Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее", - сказал он.

Также он сообщил, что правительство готовит пакет рекомендаций о том, как себя вести на оккупированных территориях.

"Идет тяжелая дискуссия и единственное, чем она осложняется и затрудняется – это тем, что здесь действует международное право войны. А оно очень тонкое. И провести эту грань между финансированием агрессора и просто выходом на работу не так просто", - подчеркнул Арестович.

Ранее он заявлял, что Россия пробует договориться с Европой, чтобы сохранить оккупированные территории.

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