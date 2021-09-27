26 сентября состоялись похороны председателя БДУ Виталия Шишова.

В Киеве на Майдане Независимости 26 сентября почтили память белорусского оппозиционера Виталия Шишова.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятие в центр столицы пришли как белорусы, так и неравнодушные украинцы.

По сообщению Белорусского дома в Украине, ранее 26 сентября состоялись похороны Шишова. На них присутствовали только близкие.

В следующее воскресенье, 3 октября, состоится открытая поминальная служба по Шишову.

Как сообщал УНИАН, председатель общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Шишов переехал в Украину в прошлом году, убегая от "режима Лукашенко". В Украине он помогал обустроиться другим политическим эмигрантам из Беларуси.

В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Инна Андалицкая