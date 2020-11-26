Владимир Зеленский опубликовал фото с кухни родителей / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своими родителями за столом.

Фотографию он обнародовал в Facebook.

«Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!», - написал глава государства.

скриншот Facebook/Зеленский

Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. Президент Украины принял участие в обсуждении перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге, а также поучаствовал в церемонии прощания с главой Главного космического центра Украины Александром Дегтяревым, который ушел из жизни накануне.

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Автор: УНИАН