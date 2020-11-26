Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своими родителями за столом.

Фотографию он обнародовал в Facebook.

«Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!», - написал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. Президент Украины принял участие в обсуждении перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге, а также поучаствовал в церемонии прощания с главой Главного космического центра Украины Александром Дегтяревым, который ушел из жизни накануне.

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Коронавирус у Зеленского

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В тот же день руководитель его Офиса Андрей Ермак также заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября Ермак сообщил, что выздоровел после COVID-19.

Жена Зеленского Елена и его сын Кирилл переболели коронавирусом еще летом.

23 ноября Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

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Автор: УНИАН