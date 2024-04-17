Новые границы объекта будут включать почти всю центральную часть города площадью около 600 гектаров.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обновила карту с расширенными границами объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы". Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"ЮНЕСКО на своем сайте разместила карту с новыми расширенными границами объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы". Об этом говорили с главой профильного министерства Ростиславом Карандеевым на недавней встрече", - рассказал Труханов.

По его словам, новые границы объекта будут включать почти всю центральную часть города площадью около 600 га в границах бывшей улицы Старопортофранковской, а Одесский порт будет находиться в буферной зоне объекта всемирного наследия.

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"Ожидаем подтверждения от руководящих органов ЮНЕСКО об утверждении новых границ. Соответствующее письмо должно поступить в Министерство иностранных дел Украины", - добавил Труханов.

Удары РФ по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Одессе

25 января 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 18-й внеочередной сессии принял решение о внесении культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы" в список Всемирного наследия под угрозой.

Несмотря на особый статус, армия РФ продолжает наносить удары по городу. Только за одну ночь, с 22 на 23 июля 2023 года, оккупанты массированным ракетным ударом разрушили в Одессе более 60 зданий, из которых около 30 - памятники архитектуры, расположенные в историческом центре, включенном в список ЮНЕСКО. Разрушениям подверглись, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых и т.д.

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