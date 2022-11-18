Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представительницей офиса ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески, которая отвечает за связи и контролирует процесс включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Города-побратимы, города-партнеры, главы многих европейских городов и международных организаций — сегодня Одессу поддерживают во всем мире. И для нас это действительно важно", — сказал Геннадий Труханов.

Госпожа Бардески прибыла в Одессу впервые и уже частично ознакомилась с архивными материалами, архитектурным и культурным наследием города.

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"Одесса - очень европейский город. Его строили европейские архитекторы, в том числе — итальянцы. Поэтому Одесса на самом деле заслуживает занять почетное место в основном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказала госпожа Кьяра Децци Бардески.

Одесский вопрос должен быть рассмотрен уже на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.