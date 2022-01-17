Чиновники хотят предоставить возможность тратить "тысячу Зеленского" на образование.

Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы "єПідтримка", предполагающей выплату тысячи гривен за полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Офис президента.

Чиновники доложили, что Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет.

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Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

"В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование", - анонсировали в ОПУ.

Детали касательно предложений министерства пока не раскрывают.

Напомним, ранее президент поручил правительству подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" для украинцев в возрасте 12-18 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Кроме этого, в ближайшее время Кабинет Министров планирует принять решение о возможности использования средств по программе привитыми лицами в возрасте от 60 лет. В декабре Зеленский анонсировал, что граждане старше 60 лет смогут потратить "єПідтримку" на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

За последние две недели украинцы потратили более 600 тысяч гривен, полученных за вакцинацию от коронавируса.

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