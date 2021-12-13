Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривень на социальные нужды. Условие: полная вакцинация против COVID-19.

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение с января программы выплаты тысячи гривень за прививку против COVID-19, в частности, чтобы ею могли воспользоваться и граждане старше 60 лет.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Программа "еПоддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19", - заявил глава государства.

По его словам, правительство уже получило необходимые поручения.

"Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование – уже с января, – добавил Зеленский. – Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "еПоддержка" будет полностью обеспечена финансово. И будет действовать она достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей".

"Тысяча Зеленского": подробности программы выплат

Читайте такжеТысяча от Зеленского: Шмигаль объяснил, как будут начислять выплаты за COVID-вакцинациюКак сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства. За эти средства они смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

приобрести книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3-й квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Автор: Леся Лещенко