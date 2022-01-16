Книги остаются в приоритеты для украинцев.

За последние две недели украинцы потратили более 600 тысяч гривен, которые получили за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 19 декабря украинцы потратили более 1,3 млрд гривен, которые были получены в рамках президентской программы "еПоддержка", предполагающей выплату 1000 гривен за прививки от коронавируса.

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Приоритетные направления, на которые граждане тратят средства, остаются неизменными.

"Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты", - отметил Шмигаль.

Заявку на получение средств подали уже 7 миллионов человек. Счета в банках открыли 8,2 млн украинцев.

Напомним, за первые три недели украинцы потратили 638 миллионов гривен, полученных как "еПоддержка".

Как сообщал УНИАН, программа "еПоддержка" стартовала 19 декабря 2021 года.

Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными нельзя.

К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

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