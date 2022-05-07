Девушки вели стрим и собирали "донаты" для "фонда помощи РФ".

Две девушки из Днепра опозорились на весь Интернет своими пророссийскими заявлениями. Они вели стрим и заявили, что поддерживают РФ.

Также в прямом эфире в Tik-Tok они оскорбляли Украину и всех, кто ее любит.

Две девушки устроили стрим и собирали "донаты" для "фонда помощи РФ". Во время прямого эфира они употребляли алкоголь, курили и нецензурно выражались.

Девушки открыто заявляли, что любят и поддерживают страну, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Рядом с ними в этот момент находились их друзья.

"Не пишите на украинском, я не понимаю, Россия вообще топ, я бы .... Путину лизала", - говорили девушки.

Комментаторы сразу заметили, что в описании профиля городом проживания владелицы аккаунта был указан Днепр. Девушки сразу же стали оправдываться и пытаться доказать, что они на самом деле находятся в другом городе.

Блогерши желали смерти всем, кто писал им негативные комментарии. Также они открыто заявляли, что не боятся ответственности за свои слова.

Вскоре в сети появилось еще одно видео, на котором одна из девушек пытается извиниться за свои пророссийские высказывания. Она утверждает, что якобы "не знала", зачем они все это говорили. Вскоре "подъехали" извинения и от второй фанатки Путина. Она также просит прощения и старается уверить, что раскаивается в сказанном.

Видео с заявлениями девушек быстро "разлетелись" в Интернете. Пользователи осудили их слова и провокационные заявления. Некоторые комментаторы "опознали" девушек и пишут, что они действительно живут в Днепре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре нашли и задержали фанатку "русского мира" из Лисичанска, которая "ждала" оккупантов.

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