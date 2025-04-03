Мэр отмечает, что секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко могут уволить только депутаты, потому что именно они избирали его на должность.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил ряд топ-чиновников Киевской горгосадминистрации на фоне резонансного расследования о земельной коррупции в столице. Об этом Кличко сообщил в Telegram.

Так, со своих должностей в КГГА уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич,

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Уволен с должности директора КП "Инженерный центр" депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Сейчас фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета, поскольку он является подозреваемым в уголовном производстве.

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Уволены также:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский,

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Кроме того, принято решение об увольнении директора коммунального предприятия "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктора Погребного, который находится на больничном.

"Как только выйдет - будет уволен", - пишет Кличко.

Что касается других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании, как отметил мэр, у них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве, а у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко - статус свидетеля.

"Его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедур", - отметил Кличко, напомнив, что сейчас Бондаренко отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета.

Расследование коррупции в КГГА

Как сообщал УНИАН, в феврале Национальное антикоррупционное бюро информировало, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Сообщалось, что НАБУ пришло с обысками к экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации, а подозрение сообщили 10 лицам. Отмечалось, что среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя КГГА;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

10 февраля стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли.

В НАБУ отмечали, что руководитель преступной организации, а именно Комарницкий, имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.

По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости, сообщили следователи.

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