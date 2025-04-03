Мэр Киева Виталий Кличко уволил ряд топ-чиновников Киевской горгосадминистрации на фоне резонансного расследования о земельной коррупции в столице. Об этом Кличко сообщил в Telegram.
Так, со своих должностей в КГГА уволены:
- заместитель председателя КГГА Петр Оленич,
- заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта
- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.
Уволен с должности директора КП "Инженерный центр" депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Сейчас фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета, поскольку он является подозреваемым в уголовном производстве.
Уволены также:
- директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский,
- директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,
- заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.
Кроме того, принято решение об увольнении директора коммунального предприятия "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктора Погребного, который находится на больничном.
"Как только выйдет - будет уволен", - пишет Кличко.
Что касается других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании, как отметил мэр, у них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве, а у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко - статус свидетеля.
"Его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедур", - отметил Кличко, напомнив, что сейчас Бондаренко отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета.
Расследование коррупции в КГГА
Как сообщал УНИАН, в феврале Национальное антикоррупционное бюро информировало, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Сообщалось, что НАБУ пришло с обысками к экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом.
Впоследствии в НАБУ сообщили, что в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации, а подозрение сообщили 10 лицам. Отмечалось, что среди подозреваемых:
- экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;
- заместитель председателя КГГА;
- председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;
- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
- четверо других лиц.
10 февраля стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли.
В НАБУ отмечали, что руководитель преступной организации, а именно Комарницкий, имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.
По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.
Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости, сообщили следователи.