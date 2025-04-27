По его мнению, для Трампа не будет результата, достойного Нобелевской премии мира.

Соединенные Штаты Америки не могут предложить Украине мир, поскольку против нее воюют не американцы, а Российская Федерация.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, комментируя надежду людей на то, что война в стране может закончиться уже в ближайшее время.

Военный напомнил, что на днях американский президент Дональд Трамп сообщил об отсутствии конечных сроков для заключения мирного соглашения между Киевом и Вашингтоном. По мнению Федоренко, политик хотел достичь результата еще до того, как истекут его первые 100 дней президентства:

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"Итог ста дней аналитики будут подводить на следующей неделе. Уже очевидно, что результата, достойного Нобелевской премии мира, не будет. Да, наверное, и не могло быть. США не могут предложить Украине мир, потому что не США воюют с Украиной".

Трамп обещал быстро закончить войну

Напомним, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине. Однако после возвращения в Белый дом его администрация постепенно отказалась от конкретных сроков.

В частности, Трамп более 50 раз заявлял, что сможет прекратить войну в Украине в течение суток после возвращения в Белый дом. После вступления в должность он признал, что урегулирование конфликта потребует времени и усилий, а потом начал говорить, что просто шутил о способности уладить все за 24 часа.

Впоследствии у Трампа сообщили, что планируют завершить войну в Украине в течение 100 дней. Поскольку Вашингтону не удалось это сделать, президент сказал, что не имеет конкретных сроков для достижения мирного соглашения.

Как известно, Трамп требовал от России и Украины немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Киев сразу согласился на всеобъемлющее перемирие, однако Москва так и не дала своего согласия.

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