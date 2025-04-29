Майкл Уолтц раскритиковал Украину и украинские власти, в частности.

Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран во всем мире, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц. Кроме того, он раскритиковал Украину за то, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не было подписано.

"Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, туда вливали миллиарды долларов. Я не помню, чтобы я сидел в Конгрессе и предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала", - сказал он в интервью Fox News.

Кроме того, Уолтц раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации, которая возникла в Белом доме, когда возникла публичная перепалка с президентом США Дональдом Трампом, и из-за того, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не было подписано.

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"Могли бы сесть бок о бок с президентом и подписать соглашение о поставках полезных ископаемых, которое объединило бы наши экономики в обозримом будущем", - подчеркнул он. И добавил, что была упущена "историческая возможность" получить "феноменальные" гарантии безопасности со стороны США.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп призвал Украину "немедленно" подписать эту сделку. По его словам, подписание задерживается уже как минимум на три недели.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поделился другими деталями. Он заявил, что Украина и США договорились, что соглашение о полезных ископаемых не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.

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