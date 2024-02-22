Денежная помощь начисляется родным защитника Украины не только в случае его гибели, но также в случае попадания в плен или пропажи без вести.

В случае гибели, плена или пропажи без вести бойца Сил обороны, первоочередное право на материальную помощь от государства имеет его жена, а уже потом родители. Но в обоих случаях – если они проживали вместе с пропавшим и находились на его иждивении. Об этом рассказала адвокат Светлана Ярошенко в интервью "Телеграфу".

"Вероятно, здесь логика законодателя была в том, что зарплата мужа или жены, согласно Семейному кодексу, является общим имуществом супругов, поэтому первоочередное право принадлежит одному из них", – объясняет юрист.

Если у без вести пропавшего или пленного нет жены, а есть несколько других лиц, претендующих на денежные выплаты, то средства делят между ними в равных частях. По словам Ярошенко, ориентировочная сумма денежного обеспечения составляет 20 тыс. грн в зависимости от должности пропавшего и дополнительное вознаграждение — 100 тыс. грн.

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В целом перечень тех, кто имеет право на денежную помощь в случае исчезновения бойца на фронте, выглядит так:

дети до 18 лет (или до 23 лет, если они являются студентами дневной формы обучения, до его окончания);

дети пропавшего без вести, которые являются сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;

муж или жена;

родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

в случае отсутствия жены / мужа и живых родителей – брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

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