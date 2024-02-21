Человек не годен к службе в Десантно-штурмовых войсках, может быть вполне годен к службе в других подразделениях.

Адвокат и волонтер Светлана Ярошенко рассказала о проблемах, которые возникают у военных та предупредила, что для раненых бойцов очень важна справка об обстоятельствах травмы.

Она советует, как пишет Телеграф, при попадании в госпиталь после ранения, травмирования, контузии или болезни, военный обязательно должен внимательно следить за документами, если только ему позволяет состояние здоровья. бывает, что в них указаны разные даты ранения (травмирование, заболевание). Равно как и населенный пункт, где это случилось, и обстоятельства.

Дело в том, что во время оформления документов могут случиться определенные казусы, какая-то ошибка, в частности из-за большой усталости медиков. Например, пострадавшая левая нога в документах становится правой.

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"Поэтому, если боец уже видит и читает, надо внимательно ознакомиться с записями в медицинских документах. Затем он должен обратиться в воинскую часть с требованием выдать справку об обстоятельствах травмы (ранения/контузии/увечья) (Приложение 5). Потому что это самый главный документ, на основе которого устанавливают причинную связь между ранением, травмированием и контузией с защитой Родины", - говорит Ярошенко.

Она отмечает, что это приложение ляжет в основу заключения военно-врачебной комиссии после лечения, что повлечет за собой перерасчет и выплату денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

Адвокат предостерегает: оригинал Приложения 5 военный хранит у себя, никому его не отдавая.

Также она ответила на вопрос, о том, имеет ли человек ограниченно пригодный к службе, право не выполнять боевое задание.

"У меня был такой случай. Юрист посоветовал военному, зачисленному в Десантно-штурмовые войска, не выполнять приказы командования, за что, мол, его никто не может наказать, поскольку тот имел ограниченную пригодность к военной службе. А ведь есть четкий перечень заболеваний, которые определяют степень пригодности человека к службе в мирное и военное время на определенных должностях", - говорит она.

По ее словам, если человек не годен именно к службе в Десантно-штурмовых войсках, то может быть вполне годным к службе в других родах войск. То есть, речь идет не только о здоровье, но и о профессиональном уровне, уровне подготовки к выполнению задания, на которое отправляют военнослужащего.

"Если выполнению приказа препятствуют объективные обстоятельства, то боец должен сообщить об этом письменным рапортом, объяснив, почему не может выполнить приказ. Военного не перевели в другой вид войск или не захотели, это одно дело. Но невыполнение приказа без подачи рапорта и без объяснений влечет за собой уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как неповиновение или невыполнение приказа", - пояснила адвокат.

Законопрект о мобилизации - последние новости

К законопроекту о мобилизации внесли более 2,5 тысячи правок. По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Романа Костенко, по состоянию на сейчас ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок, но их количество еще может измениться.

По предварительной информации, оборонный комитет начнет нарабатывать законопроект о мобилизации к голосованию во втором чтении уже на следующей неделе.

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