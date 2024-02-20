Все выписки, заключения, а также выписка из амбулаторной карты.должны быть приобщены к вашему делу.

В Украине военнообязанные, получившие повестку, сначала должны пройти военно-врачебную комиссию. От этой процедуры зависит, пригоден ли человек для военной службы.

Адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в YouTube как проходить ВЛК. В частности, он посоветовал, как быть, если врачи просто штампуют "годен" и не проводят полноценный осмотр.

По его словам, медицинский осмотр во время мобилизации регулируется главой III, приказа МО от 14.08.2008 года №402. В первую очередь перед осмотром проводится общий анализ крови. Человека проверяют на ВИЧ, гепатит, сахар, определяют группу крови, резус, проводят рентген, ЭКГ, а лицам за 40 лет обязательно измеряют давление.

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Прежде чем проходить ВЛК, нужно заявить о необходимости проведения анализов, чтобы члены комиссии сразу понимали, что вы знаете законный порядок, а потому вы не будете проходить врачей до получения результатов тестов, как это и должно быть. К личному делу должны быть приобщены все без исключения врачебные выписки, заключения, а также выписка из амбулаторной карты.

При прохождении осмотра у профильного врача относительно вашего заболевания, расскажите об имеющихся проблемах, покажите выписку и сообщите, что приобщили данные документы к личному делу.

Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят "годен" и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к председателю ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа с объяснениями. Если вы не получите ответ, Это можно рассматривать как бездействие председателя ВЛК, с последующим обжалованием.

Юрист советует всегда требовать заключение ВВК о пригодности, оформленное в виде справки. Если его нет, это затруднит дальнейшее оспаривание.

"Чтобы потом получить справку в ТЦК в месяц времени, это в лучшем случае, в худшем, как часто происходит в моих делах, оспаривать приходится просто вслепую", - подытожил Симутин.

Мобилизация в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные продолжают получать повестки.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и мобилизации на 90 суток – до 13 мая.

Представитель ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал, Могут ли раздавать повестки мужчинам в спортзалах, кофейнях, общественном транспорте.

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