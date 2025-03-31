Из-за влияния полномасштабной войны процедуры, связанные с проведением выборов, требуют корректировки, считает Диденко.

Для подготовки выборов после завершения военного положения нужен больший период времени, чем тот, который определен законодательством, утверждает глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Украинской правде.

"Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке тех процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужен больший период времени, чем тот, который определен законодательством", - отметил Диденко.

По его словам, это означает, что либо во время военного положения, либо после окончания его действия придется менять избирательный закон.

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Исходя же из действующих норм, отметил чиновник, в течение месяца после окончания военного положения ЦИК должна объявить парламентские выборы, и сам избирательный процесс должен длиться 60 дней. Решение о назначении выборов президента Верховная Рада должна принять опять же в течение месяца после окончания военного положения, а избирательный процесс в этом случае длится 90 дней, уточнил глава ЦИК.

"Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают", - заявил он.

Отвечая на вопрос, сколько времени надо для того, чтобы подготовиться к началу избирательной кампании, Диденко отметил, что он "провоцирует ряд обратных вопросов, без ответа на которые очень трудно говорить о сроках":

"В каких условиях мы оказались? У нас есть деоккупированные территории или нет? У нас есть обновленное избирательное законодательство, которое определяет особенности проведения послевоенных выборов? Какие именно процедуры там заложены? Или такого закона вообще нет? О каких выборах мы говорим: президентские, парламентские, местные, все сразу? У нас есть финансирование подготовительных процедур? Что у нас с безопасностью, что у нас с инфраструктурой избирательной? Что у нас с голосованием за рубежом?"

По его мнению, чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени - тем, соответственно, хуже.

Возможные выборы в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно The Economist сообщило, что Зеленский поручил организовать выборы сразу после прекращения боевых действий. По информации издания, на прошлой неделе украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить команде организовать голосование после полного прекращения огня. Источники говорят, что первое подтверждение этой информации может появиться 5 мая, когда должно состояться парламентское голосование по продлению военного положения, срок которого истекает 8 мая.

Администрация США неоднократно заявляла о необходимости выборов в Украине. В частности, об этом говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону. Он даже сказал, что Украина уже согласилась провести выборы. "Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", - сказал Уиткофф.

Ранее Зеленский объяснял, почему в Украине не будут проводить выборы во время войны. В феврале во время своего выступления на Мюнхенской конференции он отметил, что украинцы этого не хотят. "Я готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого", - заявлял Зеленский. Президент подчеркивал, что сейчас важно сохранить единство внутри страны.

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