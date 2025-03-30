По информации источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде готовить проведение выборов после завершения боевых действий. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на правительственные источники.

По информации издания, на прошлой неделе украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить команде организовать голосование после полного прекращения огня. Источники говорят, что первое подтверждение этой информации может появиться 5 мая, когда должно состояться парламентское голосование о продлении военного положения, срок которого истекает 8 мая. Известно, что отмена военного положения является обязательным первым этапом для проведения выборов.

Сейчас источники расходятся во мнениях относительно точной даты, но большинство считают, что Зеленский планирует их провести летом.

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"Закон требует не менее 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому самая ранняя возможность - начало июля. Но некоторые источники утверждают, что кампания продлится три месяца: именно столько времени избирательные органы сообщили парламенту, что им нужно для восстановления списков избирателей в разгар войны", - добавили в The Economist.

В то же время лидеры оппозиции говорят, что быстрое голосование невозможно провести. В частности нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что достичь действенного перемирия до 8 мая будет сложно. По его словам, возможность проголосовать миллионам украинцев за рубежом, военным в окопах или людям с оккупированных территорий будет еще более недоступной.

"Одним из решений могло бы стать использование правительственного приложения для смартфонов "Дія", которое имеет большую популярность. Но это поднимет вопрос прозрачности. Любое изменение означало бы изменение конституции, что требовало бы большинства в две трети голосов в парламенте. Это будет трудно сделать, учитывая, что оппозиционные партии настроены против голосования в военное время. Причины не только технические: они говорят, что для проведения честных выборов сначала нужно ликвидировать пропаганду и цензуру военного времени", - подчеркнули в издании.

Также многие люди считают, что выборы в Украине помогут российскому диктатору Владимиру Путину дестабилизировать Украину даже в случае победы Зеленского. В частности офицер разведки отметил для The Economist, что внутренняя нестабильность будет большим риском для Украины в 2025 году, чем бои на фронте.

"Они (россияне - УНИАН) будут использовать лидеров общественного мнения, солдат и оппозицию, чтобы выполнить свою волю", - отметил офицер.

Возможность проведения выборов в Украине

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал четкое заявление о выборах в Украине. По его словам, выборы необходимы, а Украина уже согласилась их провести.

"Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", - добавил Уиткофф.

В то же время украинский президент рассказал, когда будет отменено военное положение и проведены выборы. Он отметил, что сегодня всем нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы был введен режим тишины.

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - заверил Зеленский.

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