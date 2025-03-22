Он также заявил, что президент Украины сейчас "в очень, очень сложной ситуации".

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что выборы в Украине необходимы, и Украина уже согласилась их провести. Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону.

"Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", - сказал Уиткофф.

Он также отметил, что президент Украины сейчас "в очень, очень сложной ситуации".

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"Он противостоит ядерной державе, и он также противостоит государству, которое имеет в четыре раза больше населения, чем у него. И поэтому он должен знать, что его могут победить", - заявил спецпосланник Трампа.

По его мнению, сейчас лучший момент для Зеленского заключить сделку, и Трамп может "предоставить ему лучшую сделку, которую он когда-либо получит".

В то же время Уиткофф добавил, что Россия не признает Зеленского легитимным президентом, поэтому "не готова подписать с ним договор".

Выборы в Украине - новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в Украине не отменят военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия, а также в это время не будут проводиться президентские выборы.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик отмечал, что проведение выборов президента Украины будет стоить более 6 млрд грн, или где-то около 150 млн долларов.

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