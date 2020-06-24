МОН разработало "четкие инструкции" для вузов по организации качественного обучения в условиях эпидемии

Рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента.

Министерство образования и науки разработало рекомендации по организации смешанного обучения в заведениях высшего и профессионального предвысшего образования, их отправили руководителям учреждений и разместили на сайте МОН.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Мы собрали отличную команду украинских специалистов, которые уже вводили смешанное обучение в своих заведениях. За каждым советом стоит как положительный, так и отрицательный опыт и большое желание помочь учреждениям пройти этот путь без повторения чужих ошибок. Спасибо всему авторскому коллективу этих рекомендаций, благодаря им учреждения смогут организовать образовательный процесс так, чтобы вызовы, которые ставит эпидемия коронавируса, не угрожали качеству образования", - отметил он.

По словам чиновника, университеты и колледжи получат советы о том, как развернуть смешанное обучение, какое нормативное обеспечение и технологическая база для этого нужны, как подготовить персонал и спланировать учебный процесс. Преподаватели в документе найдут подробные рекомендации по созданию или адаптации учебных курсов, планированию результатов обучения и эффективному оцениванию успеваемости студентов.

Стадный пояснил, что рекомендации дополнены чеклистами, примерами моделей смешанного обучения, матрицами планирования курсов и другими вспомогательными материалами, которые руководители учреждений и преподаватели могут использовать в процессе подготовки к новому учебному году.

Он подчеркнул, что организация смешанного обучения невозможна без использования платформы электронного обучения, что содержит систему управления обучением LMS. Рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента, добавил заместитель министра.

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