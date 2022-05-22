Закон запрещает использование таких символов общественными объединениями.

Верховная Рада приняла закон о запрете символики "Z" и "V" с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк, "за" проголосовали 313 нардепов.

В свою очередь председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что принятый законопроект №7214 включает предложения президента.

В законопроекте расширяется круг случаев, не запрещенных для использования указанной символики, в случае использования ее с легитимной целью и без признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима.

Речь идет об экспозиции музеев, тематических выставках, библиотечных фондах; научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом; реконструкции (в частности исторической) исторических событий; пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебновоспитательном и образовательном процессах.

Кроме того, согласно предложениям президента, вводится запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Также вводится запрет использования символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину в символике общественных объединений.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада приняла закон "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста, символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями РФ в войне против Украины" (№7214). Законом запрещено пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, использование символики военного вторжения России "Z" и "V", а РФ признается государством-террористом.

13 мая президент Владимир Зеленский наложил техническое вето на этот закон.