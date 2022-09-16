Зеленский показал жуткие кадры из освобожденного Изюма / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото мест массового захоронения украинцев, выявленных возле деоккупированного Изюма в Харьковской области. Он заявил, что расплата оккупантов за каждого убитого украинца будет "справедливо страшной".

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. И имя этому - Россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", – отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Россия оставляет после себя только смерть и страдания.

"Убийцы. Палачи. Лишены всего человеческого. Не сбежите. Не спрячетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", – пообещал президент.

Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022
Фото Зеленский опубликовал жуткие кадры из Изюма 16 сентября 2022

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

В свою очередь, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что в Изюмском районе Харьковской области обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Сегодня, 16 сентября, около 9 утра уже началась эксгумация тел.

Ранее, после освобождения Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация о зверствах российских оккупантов. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

После освобождения области правоохранители обнаружили массовые захоронения с сотнями убитых гражданских.

Некоторых людей оккупанты расстреливали прямо на дорогах и оставляли их тела на улицах. У многих убитых были связаны белой лентой руки. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Кроме того, оккупанты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

4 июня пресс-секретарь Министерства внутренних дел Елена Матвеева сообщила, что после освобождения от оккупантов на Киевщине эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских. По ее словам, расстрелянных и замученных россиянами украинцев продолжают находить на Киевщине.

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