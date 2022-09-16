Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия оставляет после себя только смерть и страдания.

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото мест массового захоронения украинцев, выявленных возле деоккупированного Изюма в Харьковской области. Он заявил, что расплата оккупантов за каждого убитого украинца будет "справедливо страшной".

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. И имя этому - Россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", – отметил Зеленский. Видео дня

Он подчеркнул, что Россия оставляет после себя только смерть и страдания.

"Убийцы. Палачи. Лишены всего человеческого. Не сбежите. Не спрячетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", – пообещал президент.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

В свою очередь, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что в Изюмском районе Харьковской области обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Сегодня, 16 сентября, около 9 утра уже началась эксгумация тел.

Ранее, после освобождения Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация о зверствах российских оккупантов. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

После освобождения области правоохранители обнаружили массовые захоронения с сотнями убитых гражданских.

Некоторых людей оккупанты расстреливали прямо на дорогах и оставляли их тела на улицах. У многих убитых были связаны белой лентой руки. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Кроме того, оккупанты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

4 июня пресс-секретарь Министерства внутренних дел Елена Матвеева сообщила, что после освобождения от оккупантов на Киевщине эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских. По ее словам, расстрелянных и замученных россиянами украинцев продолжают находить на Киевщине.

Вас также могут заинтересовать новости: